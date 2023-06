Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Ratzeburg (ots)

16. Juni 2023 | Kreis Stormarn - 15.06.2023 - Bad Oldesloe

Am Donnerstagnachmittag kam es in Bad Oldesloe in der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 16:50 Uhr ein 47-jähriger Bad Oldesloer mit einem Audi die Salinenstraße und bog an der Ampelkreuzung nach links in die Hamburger Straße ab. Zur gleichen Zeit überquerte eine 80-jährige Bad Oldesloerin die Hamburger Straße im Bereich der Ampelanlage. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte diese grünes Licht. Der Audi- Fahrer stieß aus ungeklärter Ursache mit der Fußgängerin zusammen. Hierbei wurde die Fußgängerin schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell