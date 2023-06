POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht +++Korrektur Unfalldatum+++

Ratzeburg (ots) - 16. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.06.2023 - B207 / Fredeburg Gestern Abend (15. Juni 2023) kam es auf der B 207 in Höhe der Gemeinde Fredeburg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 17:00 Uhr ein 21-jähriger Mann aus der Nähe von Schwarzenbek mit einem Ford Focus von der Möllner Straße aus Ratzeburg kommend in Richtung B 207. An der Einmündung bog er nach ...

mehr