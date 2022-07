LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es im Wiesenweg zum Brandausbruch, wobei eine Gartenlaube ausbrannte. Nach ca. 45 Minuten hatte die Feuerwehr die Brandbekämpfung beendet, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Ermittlungen zur Brandursache wurde die Kriminalpolizei Gotha hinzugezogen, es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (db) Rückfragen bitte an: ...

