LPI-GTH: Gartenhütte abgebrannt

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere Personen machten sich in der vergangenen Nacht an dem Zigarettenautomat in der "Breite Straße" zu schaffen. Der Automat wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren wurden sowohl Zigaretten als auch Bargeld im Wert von über 1.000 Euro gestohlen. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht ...

