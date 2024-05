Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Randalierer kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein in der Nacht auf Sonntag, 05.05.2024, in Albbruck-Unteralpfen randalierender Mann ist von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen 05:00 Uhr war der mutmaßlich berauschte Mann der Polizei gemeldet worden. Er soll mehrere Sachbeschädigungen begangen haben. Angerückte Polizeistreifen trafen im Rahmen der Fahndung auf einem aggressiv auftretenden 27 Jahre alten Mann. Zur Verhinderung weiterer Störungen kam der Mann in polizeilichen Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

