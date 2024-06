Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer im Rathaus

53940 Hellenthal (ots)

Der 23-jährige, männliche Beschuldigte erschien am Freitag Vormittag in der Gemeindeverwaltung Hellenthal, um dort seine monatliche Auszahlung in Empfang zu nehmen. Da es Unstimmigkeiten wegen ausbleibender Zahlungen durch das Jobcenter zu seinem Nachteil gab, reagierte dieser so ungehalten, dass Mitarbeiter den Alarmknopf betätigen mussten. Der Beschuldigte beleidigte die Mitarbeiter und suggerierte durch aggressives Auftreten, diese angreifen zu wollen. Während man ihn nach Draußen komplementierte, trat er gewaltsam gegen die gläserne Eingangstür, welche hierdurch zerbrach. Der Beschuldigte erhielt ein Hausverbot. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Weitere polizeirechtliche Maßnahmen wurden ihm bei zukünftigen Fehlverhalten in Aussicht gestellt.

