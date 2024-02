POL-NB: Pressemitteilung anlässlich des Fußballspieles Greifswalder FC - 1. FC Lokomotive Leipzig

PR Malchin (ots) - Am 17.02.2024, gegen 09.30 Uhr, kam es zum Brand einer Doppelhaushälfte in Grammentin. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Wohnzimmer des Hauses aus. Der 66-jährige deutsche Hauseigentümer und sein gleichaltriger Nachbar versuchten das Feuer selbst zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Durch die Kameraden der alarmierten ...

