POL-ME: Altkleidercontainer angezündet - die Polizei bittet um Hinweise - Haan - 2405105

Polizei Mettmann

Altkleidercontainer angezündet - die Polizei bittet um Hinweise - Haan - 2405105

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 30. Mai 2024, haben bisher noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwei Altkleidercontainer in Haan in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:10 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass an der Siemensstraße zwei Altkleidercontainer in Vollbrand standen. Der Mann alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr, die schnell vor Ort war und den Brand löschte.

Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und schätzen den Brandschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweist nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328 6480, jederzeit entgegen.

