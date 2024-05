Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Graffiti - Sprayer dank aufmerksamer Zeugin - Langenfeld - 2405103

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Langenfeld hat die Polizei in der Nacht auf Freitag, 31. Mai 2024, dank einer aufmerksamen Zeugin einen 24-jährigen Langenfelder gestellt, der zuvor in Immigrath eine Mauer besprüht hatte.

Folgendes war geschehen:

Gegen kurz vor 1 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin, wie eine ein mit einer Sturmhaube bekleideter Mann die Mauer an der Straße Hardt durch Graffiti beschädigte. Als die 30-Jährige ihn ansprach, floh dieser in ein angrenzendes Industriegebiet. Die Zeugin alarmierte folgerichtig die Polizei. In Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte den 24-jährigen Deutschen stellen. An den Fingern des Täters wurden frische Farbreste festgestellt. Außerdem führte er diverse Spraydosen und Farbstifte mit sich.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,1 Promille (0,56 mg/l) positiv. Die Beamtinnen und Beamten brachten den jungen Mann zur Polizeiwache Langenfeld und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und entließ den 24-Jährigen nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell