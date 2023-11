Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Bettrath-Hoven

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 29. November, gegen 18.30 Uhr in eine Wohnung an der Hovener Straße eingebrochen. Dabei entwendeten sie unter anderem eine Spielkonsole und weitere elektronische Geräte. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter der Rückseite des Gebäudes. Dort schlugen sie die Scheibe einer Terassentür ein, um in die Wohnung zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell