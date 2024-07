PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: An Supermarkttür gescheitert +++ Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 2.000 Euro +++ Gartenhütte aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. An Supermarkttür gescheitert,

Walluf, Am Klingenweg, Mittwoch, 03.07.2024, 2.35 Uhr

(da)Einbrecher sind am frühen Mittwochmorgen bei dem Versuch gescheitert, in den Getränkemarkt eines Supermarktes einzudringen. Um 2.35 Uhr näherten sie sich dem Gebäude in der Straße "Am Klingenweg". Dort hebelten sie mehrfach an der Eingangstür, die jedoch allen Versuchen standhielt, sodass die Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeistation Eltville und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 2.000 Euro, Rüdesheim am Main, Mittwoch, 26.06.2024

(fh)Am Mittwoch gaben sich Betrüger bei einer Rentnerin aus Rüdesheim am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten sie Überweisungen in Höhe von 2.000 Euro. Dabei gaben sich die Betrüger als Sicherheitsmitarbeiter der Hausbank der Angerufenen aus und teilten ihr mit, dass sie zwei "Testüberweisungen" tätigen müsse, um weiterhin Zugriff auf ihre Kontoauszüge zu haben. Diese Überweisungen würden kein Geld abbuchen und dienten lediglich der Überprüfung der Kontodaten. Dies veranlasste die Rentnerin zu mehreren Transaktionen in Höhe von knapp 2.000 Euro, wodurch das Geld für sie unwiederbringlich verloren war.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine dort angezeigte Telefonnummer kann manipuliert sein und ist keine Garantie für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und wenden Sie sich an Ihre Bank. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. Gartenhütte aufgebrochen,

Hünstetten-Kesselbach, Wiesbadener Straße, Sonntag, 30.06.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 01.07.2024, 12:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Montag sind Unbekannte in eine Gartenhütte in Hünstetten-Kesselbach eingebrochen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter das Grundstück in der Wiesbadener Straße auf und brachen im Garten das Schloss der Gartenhütte auf. Auf diesem Wege gelangten sie unbemerkt in und aus der Hütte. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise zum Einbruch werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell