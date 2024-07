POL-RTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Hoher Sachschaden bei Unfall auf A 3 +++

Bad Schwalbach (ots) - 1. An Supermarkttür gescheitert, Walluf, Am Klingenweg, Mittwoch, 03.07.2024, 2.35 Uhr (da)Einbrecher sind am frühen Mittwochmorgen bei dem Versuch gescheitert, in den Getränkemarkt eines Supermarktes einzudringen. Um 2.35 Uhr näherten sie sich dem Gebäude in der Straße "Am Klingenweg". ...

mehr