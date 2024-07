Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ohne Führerschein, stattdessen mit Drogen unterwegs

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Reviers Mannheim-Käfertal einen 51-jährigen Mini-Fahrer in der Oskar-von-Miller-Straße. Während die Beamten an das Fahrzeug herantraten, versuchte der Fahrer eine kleine Tasche unter seinem Sitz zu verstecken. In der Tasche befand sich eine geringe Menge Kokain sowie eine Ecstasy-Pille. Einen Führerschein oder Ausweispapiere hatte der Mann nicht bei sich. Als die Beamten ihn nach seinen Personalien fragten, verstrickte er sich immer tiefer in Widersprüche. Auf der Dienststelle stellten die Polizisten nach Überprüfungen in den polizeilichen Systemen die wahre Identität des Mannes fest. Hierbei fiel auch auf, dass dem Verdächtigen seit einer Trunkenheitsfahrt im letzten Jahr der Führerschein entzogen wurde. Ein Urintest auf dem Revier ergab schließlich noch ein positives Ergebnis auf Kokain und Methamphetamine, weshalb ein Arzt dem Mann noch eine Blutprobe abnahm. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen Drogenbesitzes, drogenbedingter Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

