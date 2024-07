Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen PM 2

Mannheim (ots)

Gegen 17.37 Uhr ereignete sich in Mannheim, an der Kreuzung Kaiserring / Kunstraße ein Verkehrsunfall, an welchem ein 22jähriger Fahrer eines Audi sowie ein 40jähriger Porschefahrer beteiligt waren. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand befuhr der 22jährige Unfallverursacher den Kaiserring vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Wasserturm. An der Kreuzung Kaiserring / Kunststraße missachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Porsche kam. Dieser befuhr die Kunststraße in Richtung Friedrichsplatz. Nach dem Zusammenstoß wurde der Audi abgewiesen und prallte gegen einen Strommast und kam letztendlich zum Stillstand. Der 22jährige Unfallverursacher erlitt zum Teil schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen (Prellungen / Frakturen). Er wurde durch den Rettungsdienst in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Der Porschefahrer erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch unverletzt. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, an dem Porsche von ca. 25.000 Euro. Der Kaiserring in Fahrtrichtung Nationaltheater war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe bis 20.00 Uhr gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

