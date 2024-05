POL-HRO: LKW-Fahrer prallt gegen Baum

Teterow (ots) - Am Samstag, 04.05.2024, ereignete sich gegen 01:00 Uhr auf der B 104 in Höhe Groß Wokern ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein LKW mit Kühlauflieger, beladen mit Geflügelprodukten, die B 104 aus Richtung Lalendorf kommend in Richtung Teterow und kam aus noch ungeklärter Ursache vor dem Abzweig Groß Wokern nach links von der Fahrbahn ab, streifte in der Folge einen ...

mehr