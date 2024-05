Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 104

Teterow (ots)

Am Samstag, 04.05.2024, ereignete sich gegen 01:00 Uhr auf der B 104 in Höhe Groß Wokern ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein LKW mit Kühlauflieger, beladen mit Geflügelprodukten, die B 104 aus Richtung Lalendorf kommend in Richtung Teterow und kam aus noch ungeklärter Ursache vor dem Abzweig Groß Wokern nach links von der Fahrbahn ab, streifte in der Folge einen Baum und kam im Graben zum Stehen. Die Fahrerkabine wurde bei dem Unfall massiv beschädigt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern aktuell noch an und machen eine Vollsperrung der B 104 erforderlich. Der LKW muss nun zunächst ausgeladen und dann mit einem Kran geborgen werden. Die Dauer der Maßnahme kann aktuell noch nicht eingegrenzt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden weitere Angaben zum Unfall nachberichtet. Carsten Kroll / André Falke Erste Polizeihauptkommissare Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

