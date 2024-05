Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brennender Pkw auf der BAB 20

Rostock (ots)

Am Freitagmorgen des 03.05.2024 kam es zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB 20 welcher zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Gegen 09:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen qualmenden BMW zwischen den Anschlussstellen Rostock Südstadt und Kreuz Rostock in Fahrtrichtung Stettin. Die 34-jährige Fahrzeugführerin konnte den BMW auf dem Standstreifen in Höhe des Parkplatzes "Warnowtal" stoppen und den Pkw verlassen. Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Dummerstorf brannte der BMW bereits in voller Ausdehnung. Neben dem brennenden BMW war auch die Fahrbahn der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin auf einer Fläche von geschätzten 50 qm mit Öl und Diesel verschmutzt. Zur Durchführung der Löscharbeiten, Bergung des nicht mehr fahrbereiten BMW sowie zur Reinigung der Fahrbahn musste die BAB 20 bis 13:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte auf kurzem Wege über den Parkplatz "Warnowtal" die Vollsperrung umfahren. Trotz dessen kam es zeitweise zu einem erheblichen Rückstau. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der entstandene Gesamtschaden wird polizeilich auf etwa 20.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

