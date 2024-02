PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Garageneinbrecher machen Beute +++ Einbruch in Getränkemarkt +++ Wohnungseinbruch +++ Streit zweier Frauen eskaliert +++ Im Vorbeifahren Auto beschädigt +++ Leichtverletzte nach Fahrstreifenwechsel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Garageneinbrecher machen Beute,

Bad Homburg-Gonzenheim, Weinbergsweg, Mittwoch, 21.02.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 14.30 Uhr

(da)Am Donnerstagmittag stellten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim fest, dass sie Opfer von Einbrechern geworden wurden. Die Täter waren zu einem noch unbekannten Zeitpunkt seit Mittwochnachmittag in die Garage des Wohnhauses im Weinbergsweg eingedrungen und hatten Diebesgut im Wert von über 3.000 Euro mitgehen lassen. Darunter befand sich neben Besteck und Werkzeug auch ein Elektrofahrrad samt Akkus. Da von den Einbrechern bislang jede Spur fehlt, bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Getränkemarkt,

Kronberg, Im Kronthal, Mittwoch, 21.02.2024, 22 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Kronberg eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 22 Uhr und 7 Uhr Zutritt zu dem umzäunten Gelände "Im Kronthal". Anschließend hebelten sie eine Tür zu den Lagerräumen auf, scheiterten aber an einer Bürotür. Schließlich verschwanden sie ohne Diebesgut, hinterließen aber an den Zugangstüren einen Schaden in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 21.02.2024, 11 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 16 Uhr

(da)Die zweitägige Abwesenheit eines Bewohners nutzten Einbrecher in den vergangenen Tagen in Bad Homburg aus. Zwischen Mittwoch, 11 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr hebelten die Diebe die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Louisenstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und fanden mehrere Hundert Euro Bargeld. Mit dieser Beute entschwanden sie ungesehen. Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Streit zweier Frauen eskaliert,

Bad Homburg, Bahnhof, Donnerstag, 22.02.2024, 21 Uhr

(da)Am Donnerstag eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen am Bad Homburger Bahnhof. Gegen 21 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei ein, dass sich zwei Frauen im Bereich des Bahnhofs schlagen würden. Einsatzkräfte der Polizei rückten aus und trafen eine 24-jährige Frau aus Schmitten und eine 20-jährige Frau aus Weilrod an. Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass sich die beiden Frauen flüchtig kannten und es bei einem Treffen zu einem Streit gekommen war. Dieser sei dann auf offener Straße mit Fäusten ausgetragen worden. Durchgeführte Atemalkoholtests belegten, dass auch Alkohol im Spiel gewesen war. Beide Frauen erhielten Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

5. Seitenspiegel beschädigt,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Mittwoch, 21.02.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 7 Uhr

(da)Vandalen haben sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an einem Seitenspiegel eines Autos zu schaffen gemacht. Eine schwarze Mercedes E-Klasse parkte in dieser Zeit in der Bahnstraße in Friedrichsdorf. Die bislang unbekannten Täter drückten den Seitenspiegel des Autos mutwillig nach vorne und beschädigten ihn dadurch. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Bad Homburg bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

6. Im Vorbeifahren Auto beschädigt - Fahrerflucht, Oberursel-Weißkirchen, Niederurseler Straße, Mittwoch, 21.02.2024, 17.30 Uhr und Donnerstag, 22.02.2024, 11.15 Uhr

(da)Am Donnerstag musste der Besitzer eines blauen Audi A6 im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen feststellen, dass Unbekannte sein Fahrzeug angefahren und danach die Flucht ergriffen hatten. Der Audi parkte zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr und Donnerstag, 11.15 Uhr in der Niederurseler Straße entgegen der Fahrtrichtung. In dieser Zeit muss ein unbekanntes Auto den Audi passiert haben und dabei mit ihm zusammengestoßen sein. Hierdurch entstanden diverse Beschädigungen an der Beifahrerseite und dem vorderen Kotflügel des Audi. Der Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Da sich die Unfallverursacherin oder der -verursacher weder bei der Polizei noch dem Besitzer meldete, wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

7. Leichtverletzte nach Fahrstreifenwechsel, Bad Homburg, Thomasstraße, Donnerstag, 22.02.2024, 10.45 Uhr

(da)Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Bad Homburg ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 10.45 Uhr fuhren eine 50-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann nebeneinander auf zwei Fahrstreifen der Thomasstraße. Als die 50-Jährige mit ihrem Renault vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie den neben ihr fahrenden 32-Jährigen mit seinem Porsche und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Hierbei traf es vor allem den Porsche, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Renault-Fahrerin verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell