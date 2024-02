PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann mit Pfefferspray besprüht und Bargeld abgenommen +++ 800 Meter Kabel gestohlen +++ Einbrecher engagiert aber erfolglos +++ Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann mit Pfefferspray besprüht und Bargeld abgenommen, Oberursel-Stierstadt, Stierstadter Straße, Mittwoch, 21.02.2024, 17.30 Uhr

(da)Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend in Oberursel einen Mann mit Pfefferspray angegriffen, um an sein Bargeld zu kommen. Der 19-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis stieg gegen 17.30 Uhr am Bahnhof Stierstadt aus der S-Bahn. An der Unterführung in der Stierstadter Straße hätten ihn zwei Männer unvermittelt mit Pfefferspray besprüht und ihm sein Bargeld abgenommen. Danach sei einer der beiden in Richtung der Bahngleise und der zweite in Richtung Zimmersmühlenweg geflüchtet. Die Täter seien etwa 1,80 Meter groß, 20 Jahre alt, dunkelhäutig und hätten schwarze, kurze Haare. Einer sei schlank gewesen und habe eine Bauchtasche der Marke Gucci mit sich geführt, sein Komplize kräftiger und mit einem bunten Trainingsanzug bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. 800 Meter Kabel gestohlen,

Oberursel, Lessingstraße, Freitag, 16.02.2024, 16 Uhr bis Mittwoch, 21.02.2024, 9.30 Uhr

(da)Kupferdiebe haben in den vergangenen Tagen in Oberursel zugeschlagen. Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen drangen die Diebe auf eine Baustelle in der Lessingstraße ein. Dort erbeuteten sie vier Rollen Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von 800 Metern und einem Wert von rund 20.000 Euro. Wie sie die Beute abtransportierten, ist noch unklar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie einen Transporter benutzten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie etwas Auffälliges auf dem Baustellengelände in der Lessingstraße beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Einbrecher engagiert aber erfolglos,

Wehrheim, Am Dreschplatz, Mittwoch, 21.02.2024, 0.15 Uhr bis 2.45 Uhr

(da)Engagiert, aber erfolglos war ein Einbrecher am Mittwoch in Wehrheim. Gegen 0.15 Uhr begab er sich zu einem Fahrradgeschäft in der Straße "Am Dreschplatz". Dort machte er sich an einer Tür des Gebäudes zu schaffen. Ganze zwei Stunden hebelte er an der Eingangstür. Diese hielt jedoch sämtlichen Versuchen stand, weshalb der Einbrecher gegen 2.45 Uhr unverrichteter Dinge von dannen zog. Durch seine Hebelversuche hinterließ er einen rund 7.000 Euro hohen Schaden an der Tür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Fahrrad von Schulgelände entwendet,

Oberursel-Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße, Mittwoch, 21.02.2024, 8 Uhr bis 15 Uhr

(da)Fahrraddiebe haben am Mittwoch auf einem Schulhof in Oberursel zugeschlagen. Zwischen 8 Uhr und 15 Uhr betraten sie das Schulgelände in der Karl-Hermann-Flach-Straße. Mit einer Flex-Säge oder einem ähnlichen Werkzeug durchtrennten sie das Schloss eines rund 2.500 Euro teuren Fahrrades der Marke Cube und nahmen es anschließend mit. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

5. Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls, Landesstraße 3041 bei Schmitten, Mittwoch, 21.02.2024, 21.50 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3041. Gegen 21.50 Uhr fuhr ein 44-Jähriger in seinem Volvo von Neu-Anspach in Richtung der Einmündung zur L 3025. Kurz vor der Einmündung kam der Volvo nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Straßenschild, kreuzte dann die L 3025, bis er in einem Waldabhang zum Stehen kam. Das Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Ein herbeigerufener Rettungswagen versorgte den 44-Jährigen vor Ort. Dabei stellte sich heraus, dass vermutlich ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall war. Der Verunfallte wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell