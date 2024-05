POL-HRO: Störung bei der telefonischen Erreichbarkeit von Polizeidienststellen

Rostock (ots) - Am Donnerstag, den 02.05.2024, gegen 19:45 Uhr ereignete sich in der Hamburger Straße auf Höhe des Schutower Kreuzes in Rostock ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger deutscher Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer überquerte nach ersten Erkenntnissen die Hamburger Straße und wurde auf der Fahrbahn von einem PKW Mercedes Benz erfasst. Ein Atemalkoholtest bei dem 62-jährigen ...

