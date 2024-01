Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Opel-Fahrer kollidiert mit Gegenverkehr, flüchtet vom Unfallort und verursacht dabei einen weiteren Verkehrsunfall

Nesse-Apelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 13.40 Uhr geriet ein 33-jähriger Opel-Fahrer in der Drei-Gleichen-Straße in Neudietendorf auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Der Unfallgegner erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Flucht des 33-Jährigen endete schließlich in der Hauptstraße in Apelstädt, nachdem dieser einem BMW auffuhr. Durch den Aufprall verletztet sich der Flüchtige selbst, die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Gegen den 33-Jährigen wurden mehrere Anzeigen u.a. wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (rak)

