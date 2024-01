Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag befuhr eine 40jährige Hyundai-Fahrerin den Arnstädter Mühlweg und bog in die Quenselstraße ein. Dabei übersah diese eine entgegenkommende 33jährige Renault-Fahrerin und es kam zur Kollision zwischen den beiden Pkws. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird an beiden beteiligten Fahrzeugen mit ca. 5.000 Euro in der Summe beziffert.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der Hyundai-Fahrerin wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von über 1,6 Promille und ein Drogenschnelltest verlief positiv auf chemische Betäubungsmittel. Weiterhin war die 40jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt, sowie die Anzeigenerstattung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (tb)

