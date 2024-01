LPI-GTH: Ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

Eisenach (ots) - Ein vor einer Turnhalle in der Stedtfelder Straße mittels Kettenschloss gesichertes Fahrrad eines 17-Jährigen entwendeten ein oder mehrere Unbekannte gestern Abend in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr. Das Beutegut hat einen Wert von circa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0016404/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr