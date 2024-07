Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Essensauslieferer wird von Smart angefahren - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr parkte ein 34-jähriger Essensauslieferer seinen Transporter in einer Parkbucht entlang der Steubenstraße. Als der Mann gerade in sein Fahrzeug einsteigen wollte, näherte sich ein Smart, welcher den Mann im Bereich des Rückens touchierte und hierdurch verletzte. Erst nachdem andere unbeteiligte Fahrzeugführer die Smart-Fahrerin durch Hupen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht hatten, hielt diese kurz an, stieg aus und rannte zu dem Verletzten. Die Unbekannte erklärte, dass sie ein Baby im Auto habe und weiterfahren müsse. Danach fuhr die Frau davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrzeugführer bzw. -führerrinnen, welche die Smart-Fahrerin durch Hupen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

