Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus kollidiert mit Peugeot

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf der L 598 im Kreuzungsbereich zum Herrenwiesenweg ein Unfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Womöglich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der 43-jährige Busfahrer einem an einer Ampel anfahrenden Peugeot eines 30-Jährigen hinten auf. Über das Schadensbild sowie über die genaue Anzahl der Verletzten kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

