Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbranrand in einem Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Wie bereits berichtet wurde gegen 18 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Tatsächlich war in der Küche der Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Dieses konnte aber von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand und die damit verbundene starke Rußentwicklung und Wasserschäden wurden zwei Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner der Brandwohnung konnten nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren und kamen bei Verwandten unter. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen niemand. Der Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen ca. 80.000 Euro. Zur genauen Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell