Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Ursenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schriesheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr zog sich ein 42-jähriger Radfahrer auf der L596 bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 42-Jährige war aus Ursenbach kommend in Richtung Ursenbacher Hof unterwegs, als eine entgegenkommende 75-jährige Autofahrerin nach links in die Straße "Estenklingen" einfahren wollte. Der Radfahrer versuchte ersten Ermittlungen zufolge, eine Kollision durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, wonach er die Kontrolle über das Rennrad verlor und stürzte. Durch den Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

