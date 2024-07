Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind rennt unbedacht auf Radweg und übersieht Radfahrer

Heidelberg (ots)

Als ein 13-Jähriger am Mittwoch gegen 18:45 Uhr beim Spielen in der Straße "Im Weiher" unachtsam aus einem Schrebergarten auf den Radweg rannte, kollidierte dieser mit einem 40-jährigen Radfahrer, der sich hierdurch schwer verletzte. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Rad von Handschuhsheim kommend in Richtung Dossenheim entlang, als der 13-Jährige plötzlich aus dem Grundstück heraus auf den Radweg rannte. Dem 40-Jährigen war es nicht mehr möglich rechtzeitig auszuweichen, weshalb es zwischen den beiden Beteiligten zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn nach der ersten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der 13-Jährige wurde nicht verletzt und verblieb in der Obhut seiner Eltern. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

