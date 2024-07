Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher bei der Tat überrascht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstüre eines Hauses in der Waldkircher Straße auf und verschafft sich so Zutritt ins Gebäude. Dabei wurde er durch eine Anwohnerin bemerkt, woraufhin der Einbrecher sofort flüchtete. Das Polizeirevier Ladenburg übernahm die weiteren Ermittlungen

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 35 Jahre alt, knapp 180 cm groß und mit hagerer Statur beschrieben. Er hatte dunkelblonde kinnlange Haare, die zur Seite gekämmt waren. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer ärmellosen braunen Jacke. Er machte einen ungepflegten Eindruck. Er entsprach dem westeuropäischen Phänotyp und sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203-9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell