POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung an einer landwirtschaftlichen Maschine gesucht

Lingen (ots) - Am Samstag in der Zeit von 14:10 Uhr bis 14:50 Uhr kam es auf dem Lidl-Parkplatz in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in/aus einer Parklücke einen unter einer Garage abgestellten Volvo V70. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

