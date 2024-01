Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Karolingerstraße;

Tatzeit: zwischen 23.01.2024, 20.00 Uhr, und 24.01.2024, 17.00 Uhr;

Unbekannte Täter wollten gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in Bocholt eindringen. Um in das Gebäude an der Karolingerstraße zu gelangen, machten sie sich an der Haustür zu schaffen. Das kriminelle Unterfangen misslang jedoch: Es gelang den Tätern nicht, die Tür aufzuhebeln. Abgespielt hat sich das Geschehen nach ersten Erkenntnissen zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell