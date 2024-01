Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Betrieb

Heek-Nienborg (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Eper Straße;

Tatzeit: 24.01.2024, 02.50 Uhr;

Gewaltsam in einen Betrieb eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Heek-Nienborg. Mehrere Metallringe hatten die Einbrecher zum Abtransport bereitgelegt, mitgenommen haben sie diese jedoch nicht. Polizeikräfte hatten das Gebäude an der Eper Straße umstellt und mit Zuhilfenahme eines Diensthundes durchsucht, ohne Erfolg. Die Täter waren ohne Beute geflüchtet. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

