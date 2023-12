Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der K9651

Karlsruhe (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 9651 zwischen Knielingen und der Bundesstraße 10 wurden drei Beteiligte verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Nissan-Fahrer gegen 13:10 Uhr auf der K9651 von der B10 kommend in Richtung Knielingen. Der 71-Jährige bog im weiteren Verlauf offenbar in die Einmündung zum Frauenhäusleweg ab und kollidierte dabei mit einem Mazda, der die K9651 von Knielingen kommend in Richtung B10 befuhr. Durch den Aufprall wurde der Mazda wohl in einen angrenzenden Schrebergarten geschleudert.

Die Fahrer beider Fahrzeuge sowie die Beifahrerin des Nissans wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

