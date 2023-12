Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Mehrere leicht verletzte Schülerinnen und Schüler nach Vorfall mit Pfefferspray an Schule

Karlsruhe (ots)

Offenbar ohne sich der möglichen Folgen bewusst zu sein, versprühte am Freitagvormittag ein 14-Jähriger in einer Realschule in Philippsburg Pfefferspray. Mehrere Schüler mussten daraufhin ärztlich behandelt werden.

Soweit bislang bekannt gab ein Jugendlicher gegen 11 Uhr in einer Turnhalle wohl ungezielt mehrere Sprühstöße ab, wodurch 18 Schülerinnen und Schüler Augen- und Hautreizungen erlitten. Die Verletzten wurden durch ein Großaufgebot von Rettungskräften und Lehrkräfte an der Schule versorgt und weiter betreut. Mehrere Kinder und Jugendliche kamen vorsorglich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Das mutmaßliche Tatmittel konnte aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden.

Die Polizei Philippsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dennis Krull, Pressestelle

