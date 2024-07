Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann mit Drogencocktail im Blut am Steuer

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kontrollierte um kurz vor 1 Uhr eine Streife des Polizeireviers Eberbach in der Wilhelm-Blos-Straße den Fahrer eines Audis. Grund hierfür war die defekte Kennzeichenbeleuchtung des Autos. Als die Streife den 32-jährigen Fahrer genauer unter die Lupe nahm, zeigte sich, dass der Mann Anzeichen für eine akute Drogenbeeinflussung aufwies. Sein Urintest schlug positiv auf die Betäubungsmittel Kokain, Amphetamin und Cannabis an, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Doch damit nicht genug. Die Reifen des Audis waren gefährlich abgenutzt und das Fahrzeug verfügte über keinen gültigen Versicherungsschutz. Zudem konnten bei der Durchsuchung des Fahrers Amphetamin, Kokain und Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun hinsichtlich der Herkunft und der Verwendung der Betäubungsmittel. Der 32-Jährige muss sich unter anderem wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie hinsichtlich des Drogenbesitzes verantworten. Seine Fahrt wird auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

