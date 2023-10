POL-Bremerhaven: Polizei begleitet Demonstration

Bremerhaven (ots) - Eine äußerst gefährliche Beschäftigung haben sich vier Kinder am Montagnachmittag in Bremerhaven-Lehe gesucht: Die 12- und 13-Jährigen warfen kleine und mittelgroße Steine aus einem der obersten Geschosse eines Hochhauses an der Bütteler Straße in die Tiefe. Dabei zielten sie ersten Erkenntnissen nach nicht nur auf Autos, sondern auch auf ...

