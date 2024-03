POL-MK: Spendenbox aus Moschee entwendet

Menden (ots) - Am Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in der Zeit von 11 Uhr und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Franz-Schweitzer-Straße ein. Die Unbekannten hebelten hierzu ein Terrassenfenster im rückwärtigen Bereich auf. Der oder die Täter durchwühlten diverse Räumlichkeiten. (zap) Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter der 02373 / 9099-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

