POL-PDKL: Gleisarbeiten führen zu Feuerwehreinsatz

Breitenheim (ots) - Unfallverursacher fährt einfach fort. Am späten Samstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den am Straßenrand in der Straße "Am Sportplatz" abgestellten SUV im Bereich der Stoßstange hinten links. Zur Klärung des Unfalles sucht die Polizei mögliche Zeugen, die den Unfall im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:50 Uhr bemerkt haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei ...

mehr