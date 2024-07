Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/B 291: Radfahrerin nach Kollision mit Autofahrerin leicht verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/B 291 (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 60-jährige Ford-Fahrerin auf der B 291 in Fahrtrichtung Oftersheim, als sie auf Höhe eines Radweges beim Abbiegen mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrerin kollidierte. Ersten Erkenntnissen zu Folge übersah die Autofahrerin beim Abbiegen die Radfahrerin.

Hierbei stürzte die Frau von ihrem Fahrrad und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand durch den Aufprall ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, während ein Schaden am Auto nicht ausgemacht werden konnte.

