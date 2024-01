Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Kind angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am gestrigen Tage wurde im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch ein 12-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Kind (deutsch) überquerte laut ersten Erkenntnissen gegen 13.00 Uhr in der Arno-Esch-Straße in Höhe Dr.-Martin-Luther-King-Straße die Fahrbahn und wurde dabei von einem Autofahrer erfasst. Der Fahrer des Wagens entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen; ärztliche Soforthilfe war nicht erforderlich.

Die Schweriner Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht den flüchtigen Fahrer. Der Mann war nach ersten Informationen mit einem blauen Kompaktwagen unterwegs und wird wie folgt beschrieben:

Ca. 35-40 Jahre alt, helle Hautfarbe, braune Haare, bekleidet mit schwarzer Jeans und hellem Oberteil.

Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann oder Zeuge geworden ist, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ mit der der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell