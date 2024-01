Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Brand einer Gartenlaube - Ergänzungsmeldung

Schwerin (ots)

Nachdem die Feuerwehr und die Polizei heute Vormittag zu einem Brand einer Gartenlaube eingesetzt waren, übernimmt die Polizei nun die Spurensuche und die Ermittlungen zur Brandursache. Das Feuer ist gegen 11:00 Uhr in der Dorfstraße in Schwerin Krebsfördern in einer ganzjährig bewohnbaren Gartenlaube ausgebrochen. Während der Anfahrt nahmen die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung wahr. Vor Ort wurde ein männlicher Bewohner, der unverletzt blieb, angetroffen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wird er aktuell medizinisch versorgt. An der Gartenlaube ist ein Schaden von ca. 30.000EUR entstanden. Während der Löscharbeiten wurde ein Teil der Dorfstraße für den Straßenverkehr gesperrt, mittlerweile ist die Straße wieder freigegeben.

