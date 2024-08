Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung des Landkreises Schwäbisch Hall: Brand, Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Langenburg: Brand einer Thujahecke

Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr bekämpfte ein 51-jähriger Hobbygärtner das Unkraut vor seiner Garage in der Seestraße mit einem Bunsenbrenner. Hierbei setzte er eine ca. 5 Meter lange Thujahecke seiner Nachbarin in Brand. Er versuchte noch diese zu löschen, was misslang. Die Freiwillige Feuerwehr Langenburg rückte mit 3 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräfte an und löschte den Heckenbrand fachgerecht. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro beziffert.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht mit hohen Sachschaden

Am Freitagabend gegen 17:55 Uhr versuchte ein 93-jähriger Skoda Fahrer auf den Parkplatz Gipsmühle am Starkholzacher See zu fahren. Dies misslang komplett. Zunächst blieb er an einem BMW hängen, dann zerkratze er sich die komplette linke Fahrzeugseite seines Fahrzeuges an einem kleinen Baum und dann fuhr er noch rückwärts gegen einen Baum. Anschließend fuhr er einfach weg, konnte aber ermittelt werden. Der Gesamtschaden wird auf 6500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell