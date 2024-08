Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizei informiert Bevölkerung über einen Drohneneinsatz beim Fußballspiel in Aspach - Einbruch in Gasthaus

Aalen (ots)

Aspach: Polizeidrohne im Einsatz

Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass am Sonntag im Rahmen polizeilicher Einsatzmaßnahmen Drohnen eingesetzt werden. Anlass ist das Drittligaspiel des VfB Stuttgart II gegen TSV 1860 München in der WIRmachenDRUCK Arena am Sonntagnachmittag. Die Polizei wird mit Einsatzkräften vor Ort sein und das Geschehen rund um das Stadion auch mit Drohnen überwachen.

Schwaikheim: In Gaststätte eingebrochen

Unbekannte drangen am Freitag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 10 Uhr in der Lerchenstraße gewaltsam in eine Gaststätte ein. Dort wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07195/969030 entgegen.

