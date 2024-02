Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Gaststätte und drei Einbruchsversuche

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23.02.2024, versuchen Unbekannte vergeblich in zwei Geschäfte einzubrechen. Aus einer Gaststätte entwendeten die Einbrecher elektronische Geräte und Geld. Zudem scheiterte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25.02.2024, ein Einbruch in eine weitere Gaststätte.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand versuchten die Einbrecher im Zeitraum von 20:00 Uhr und 08:30 Uhr in ein Kosmetikstudio und in einen Friseursalon einzubrechen. Die unbekannten Täter scheiterten aufgrund der guten Sicherungen bei ihren Tatvorhaben in der Westerfeldstraße, in Höhe der Engersche Straße.

In räumlicher und zeitlicher Nähe gelang den Tätern der Einbruch in eine Gaststätte. Aus den Räumen in der Johannisstraße, in Höhe der Straße Am Kruge, wurden ein Tablet, ein Handy und Bargeld entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 00:30 Uhr und 07:45 Uhr.

Zwei Nächte später, zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr, am Sonntag, den 25.02.2024, versuchten unbekannte Täter zudem in eine Gaststätte an der Kurt-Schumacher-Straße, am Bültmannshofer Teich, einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten beim Versuch in das Gebäude zu gelangen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell