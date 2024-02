Polizei Bielefeld

POL-BI: Kaffee-Dieb entpuppt sich als Wiederholungstäter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Samstagabend, 24.02.2024, wurde ein uneinsichtiger Wiederholungstäter auf frischer Tat ertappt. Für den Kaffee-Dieb ging es in Untersuchungshaft.

Ein Ladendetektiv beobachtete in einem Supermarkt an der Detmolder Straße, nahe der Herderstraße, gegen 21:25 Uhr einen Kunden. Ihm fiel auf, dass der Mann mehrere Pakete Kaffee in seinen Einkaufswagen lud und anschließend über den Eingangsbereich den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Er sprach den 41-Jährigen auf den Parkplatz an und führte ihn mit seinem Einkaufswagen samt der erbeuteten neun Paketen Kaffee in das Büro. Interne Recherchen ergaben, dass der Dieb bereits am 13.01.2024 nach einem Ladendiebstahl Hausverbot für das Geschäft erhalten hatte. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.

Kriminalbeamte ermittelten, dass der drogenabhängige Ladendieb unzählige Male durch Diebstähle polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell