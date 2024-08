Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkws durchsucht

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße geparkten Hyundai und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Michelbach an der Bilz: Pkws durchsucht

Zwischen Mittwochabend 19:30 Uhr und Donnerstagabend 20:45 Uhr durchsuchte ein Dieb vier geparkte Pkws in der Rudolf-Then-Straße ohne aus diesen etwas zu entwenden. Hinweise zum noch unbekannten Langfinger nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Ein 62-jähriger Mazda-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der Dammstraße in Richtung der Jahnstraße unterwegs. Hierbei übersah er an der Kreuzung mit der Föhrenstraße einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Ford-Fahrer, welcher auf der Föhrenstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei wurde der Mazda abgewiesen und prallte gegen eine Gartenmauer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 61 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

