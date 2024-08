Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule und Kindergarten, drei Pkws aufgebrochen

Aalen (ots)

Wallhausen: Einbruch in Kindergarten und Schule

In der Straße "Am Freibad" wurde sich zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagmorgen 6:35 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten verschafft. Durch eine Terrassentüre verschafften sich Unbekannte Zugang in das Innere und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten sowie Schänke. Eine Türe zu einem Putzmittelraum wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Im Zeitraum zwischen Mittwochmittag 13:30 Uhr und Donnerstagmorgen 7:30 Uhr wurde in der Schulstraße ebenfalls eine Türe des Haupteingangs gewaltsam geöffnet. Anschließend werden mehrere Büros gewaltsam geöffnet und Schränke sowie Fächer durchsucht. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro, entwendet wurde nichts.

Aufgrund der Örtlichkeit als auch des ähnlichen Tatzeitraums wird ein Zusammenhang geprüft. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen sowohl in der Straße "Am Freibad" als auch in der Schulstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim oder dem Polizeiposten Rot am See unter der 07944 454 in Verbindung zu setzen.

Michelbach an der Bilz - Gschlachtenbretzingen: 3 Pkws aufgebrochen

Im Fliederweg wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag drei verschiedene Pkws aufgebrochen. Aus einem der Pkws wurde etwas Bargeld entwendet, weiteres Diebesgut konnte nicht festgestellt. Zwei von den drei Pkws waren unverschlossen. Ein Sachschaden kann nicht benannt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 an das Polizeirevier Schwäbisch Hall zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell