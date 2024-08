POL-KB: Vöhl-Marienhagen - Altölkanister in freier Natur entsorgt, Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat

Korbach (ots) - Auf Bargeld abgesehen hatten es unbekannter Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einer Kraftfahrzeugwerkstatt im Wetterweg in Volkmarsen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten gegen 03.00 Uhr in das Werkstattgebäude, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Hier durchsuchten sie Schränke und andere Möbel in den Büroräumen. Aus einer Kasse entwendeten sie Bargeld im unteren ...

mehr