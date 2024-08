POL-KB: Volkmarsen - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk am Diemelsee in Heringhausen ein. Der Täter hatte gewaltsam eine Holztür geöffnet und konnte so in den Kiosk gelangen. Hier entwendete etwa 20 Euro Münzgeld. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Dirk ...

