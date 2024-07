Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbrecher in Klinikcafe, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagabend (26. Juli) bis Samstagmorgen (27. Juli) brach ein bisher unbekannter Täter in das Café einer Klinik in der Straße Im Kreuzfeld in Bad Wildungen-Reinhardshausen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter gelangte auf noch nicht bekannter Weise in das Cafe der Klinik. Hier hebelte er zwei Kassen auf und entwendete etwa 300 Euro Bargeld. An den Kassen verursachte er einen erheblichen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro beläuft.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

